 Alkışlar Babel’e – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Alkışlar Babel’e

    Alkışlar Babel’e

    Beşiktaş’taki performansıyla yeniden Hollanda Milli Takımı’na çağırılan Babel için Advocaat, “Hem kulübünde hem burada müthiş oynuyor” dedi

    SİYAH-Beyazlıların yıldız oyuncusu ryan babel, her geçen gün artan performansıyla adeta göz kamaştırıyor. Hollanda'nın Romanya'yı 3-0 yendiği karşılaşmada 'maçın oyuncusu' seçilen Babel, yıldız gibi parlıyor. Özel maça ilk 11'de başlayıp 1 de gol atan Babel, 62 dakika sahada kaldı. Babel, bu sezon milli takımda 4 maç, 1 gol, 2 asist; Süper Lig'de 10 maç, 4 gol, 2 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maç, 2 gol, 1 asistlik bir performans sergilerken; toplamda 18 maç 7 gol 5 asistle oynadı.

    KANATTA DA, FORVETTE DE BAŞARILI
    Beşiktaşlı Ryan Babel'in Hollanda milli takımında çok iyi işler yaptığını belirten tecrübeli futbol adam Dick Advocaat şu ifadeleri kullandı: "Babel tam istediğim gibi, çok iyi bir performans gösteriyor. Ayrıca Beşiktaş'taki performansını alkışlıyorum. Çok iyi işler yapıyor. Evet benim yönetimimde tam bir forvet olarak oynadı. Son maçlarımızda forvet olarak oynadı; çünkü forvet olarak oynayabiliyor. Kanatlarda da oynayabiliyor. Bu onun en büyük avantajı. Bence forvet olarak da çok başarılı."

    HOLLANDALI yıldız Babel, Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 gol attı, 3 de asist yaptı ve 9 gole direkt katkıda bulundu. İki sezonda siyahbeyazlı formayla çıktığı 40 maçın 39'una ilk 11'de başlayan Hollandalı; toplam 14 gol atmayı başardı.


    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:34
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