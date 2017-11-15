Kaptandan büyük fedakarlık

Beşiktaş'ın son 2 sezon elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan Oğuzhan Özyakup, kulübü için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Başta eski kulübü Arsenal olmak üzere Avrupa'dan birçok takımın talip olduğu Oğuzhan'ın, Siyah-Beyaz aşkı ise takdire şayan. Akşam'da yer alan habere göre; Genç oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzattığı ve tarih yerini boş bıraktığı öğrenildi. Halen mukavelesi devam ettiği için yeni sözleşmeyi devreye sokmayan Beşiktaş yönetimi de anlaşmanın sona ereceği 30 Haziran'da, tarih yerindeki boşluğu doldurup sözleşmeyi resmen devreye sokacak.



BİZZAT FİKRET ORMAN İLGİLENİYOR

Başkan Fikret Orman'ın kariyer planlamasını bizzat yaptığı Oğuzhan Özyakup'un, Arsenal'de bulunan payı için ise görüşmeler sürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim bu konuda somut bir adım atabilmiş değil. İngiliz basını Oğuzhan'ı geri almak isteyen Arsenal'in, 20 milyon poundluk bir bütçeyi gözden çıkardığı iddia etmişti. Genç futbolcu ise bu konuda kararı tamamen Başkan Orman'a bırakmış durumda. Orman da Oğuzhan ve Cenk için transfer kriterlerini, "Avrupa'nın elit kulüplerinden birine giderlerse izin veririm" şeklinde koymuştu.



YEDEK KALDIĞI İÇİN MUTSUZ

Oğuzhan Özyakup, son dönemde Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından yedek bırakıldığı için biraz mutsuz. Genç oyuncu buna rağmen moralini bozmadan, hazırlıklarını sürdürüyor ve hocasının gözüne girmeye çalışıyor. Milli Takım'da da yeni oluşumun önemli bir parçası durumunda bulunan Ozzie'yle Güneş'in de baş başa görüştüğü ve telkinlerde bulunduğu belirtiliyor. Bu sezon ligde 8 maçta forma giyen Ozzie, 2 asist yaparken henüz golle tanışamadı. Oğuzhan geçen yıl ligde 5 gol, 8 asistle oynadı.