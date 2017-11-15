 Cenk'ten G.Saray ve F.Bahçe itirafı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Cenk'ten G.Saray ve F.Bahçe itirafı

    Cenk'ten G.Saray ve F.Bahçe itirafı

    Attığı gollerle Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşünde en önde yer alan isimlerden biri olan , 'nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, doğduğu yer alan Frankfurt'tan, Gaziantep'e gelirken tereddüt yaşadığını anlattı.

    Beşiktaş'ın parlayan yıldızı , 'nın resmi sitesine önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa devlerinin de dikkatini çeken 26 yaşındaki futbolcu, Almanya'dan Türkiye'ye geliş süreci ve Beşiktaş'taki yükselişiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

    İşte Cenk Tosun'un UEFA.com'a verdiği röportaj:

    FRANKFURT'TAN GAZİANTEP'E GELİŞ SÜRECİ...
    Ailemden ayrı kalmak benim için çok zordu. Çünkü onlarla olan iletişimim çok kuvvetliydi. Bu yüzden Frankfurt'tan, Gaziantep'e geliş sürecimde biraz korktuğumu söyleyebilirim. O zaman da İstanbul takımlarından teklif almıştım, ancak menajerim ve ailem, Gaziantep'te başlamamın benim için daha iyi olacağına karar verdi.

    'BEŞİKTAŞ DIŞINDA 2 BÜYÜK TAKIM DAHA...'
    Her zaman Beşiktaş'ta oynamak istemiştim. Beşiktaş dışında 2 büyük takım daha beni istedi ama benim tercihim Beşiktaş oldu. Buraya geldiğimde Demba Ba ve Mario Gomez gibi yıldızlar vardı ve ben onlardan bir şeyler öğrenmek için çaba sarf ettim.

    Hiçbir zaman bir kulüpten diğerine geçip, birinci santrfor olmak gibi bir tercihim olmadı. Benim her zaman hedefim kendimi geliştirmek olmuştur ve bunun için çok çalışıyorum.

    'ELBETTE HAYALLERİMİZ VAR, ANCAK...'
    Bu sezon oldukça deneyim kazanıyoruz. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde kritik anlar kaderimizi belirlemişti. Öne geçip, sonlara doğru goller yiyorduk. Şimdi bunun önüne geçiyoruz.

    Elbette büyük hayallerimiz var. Ancak böyle önemli bir organizasyondaysanız, daha temkinli olmanız gerekir. Biz de böyle değerlendiriyor ve olaylarla maç maç bakıyoruz...
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:25
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