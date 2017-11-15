Binlerce taraftar dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcılar, özellikle üç büyüklerin taraftarlarını hedefine aldı. Telefonla ulaştıkları taraftarlarla kulüplerin yetkilisiymiş gibi konuşan dolandırıcılar, bu yöntemle binlerce taraftara lisanssız ürün sattı.

Büyüyen futbol endüstrisi dolandırıcıların üç büyük kulüplerin taraftarlarına yönelmesine neden oldu. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarına ulaşan şahıslar, kendilerini kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağaza temsilcileri gibi tanıtıp lisanssız ürün satışı yapmaya çalışıyor. Dünya devi kulüpler ürün satışından gelirlerine önemli miktarlar eklerken, Türkiye'de baş gösteren yeni dolandırıcılık yöntemi hem kulüplerin para kaybına hem de taraftarların kalitesiz ürün sahibi olmasına yol açıyor. Bu yöntemi kullanan dolandırıcılar, şimdiye kadar binlerce taraftarı kandırarak lisanssız ürün satışı yaptı. Öyle ki zaman zaman kulüpler resmi sitelerinden yaptıkları açıklamalarla taraftarlarını bu duruma karşı bilgilendirme yoluna gitti.