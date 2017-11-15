Binlerce taraftar dolandırıcıların hedefinde
Dolandırıcılar, özellikle üç büyüklerin taraftarlarını hedefine aldı. Telefonla ulaştıkları taraftarlarla kulüplerin yetkilisiymiş gibi konuşan dolandırıcılar, bu yöntemle binlerce taraftara lisanssız ürün sattı.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:43
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Çetin stoper avında
Toplam 2
Yorum
baksoy Altyapıdan bir liberoyu takıma monte edersen daha iyi olmaz mı ? yoksa içi göçmüş futbolcuların takıma faydası olmaz ? sen akıllı adamsın ?
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Pazdan gelmeye hazır
Toplam 2
Yorum
BİLAL NE KADAR FAYDA SAĞLAR ARTIK BİLEMEM
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"Bir kez daha şampiyon olmak istiyorum"
Toplam 2
Yorum
baksoy On senedir zaman istiyorsunuz toplama takımlardan 5-6 gol yiyorsunuz acaba trabzon sokaklarında gezerken taraftardan utanıyor musunuz ?
Binlerce taraftar dolandırıcıların hedefinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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