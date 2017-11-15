Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen ve 1.5 saate yakın süren antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, top kontrol çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve duran top çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana milli takımlarda olan Babel ve Pepe katılmadı.



Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.