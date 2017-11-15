 Babel’den müthiş istatistik! – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    ’den müthiş istatistik!

    Babel’den müthiş istatistik!

    Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Deportivo'dan bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Rayn , gösterdiği performansla taraftarın gözdesi oldu.

    2 MAÇTAN 1'İNDE SKORA KATKI YAPTI
    Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra forma giydiği toplam 40 maçta 14 gol atıp 6 da asist yapan , 2 maçtan birinde skora doğrudan katkı yaptı. Hollandalı oyuncu bu sezon başından itibaren ise 15 maçta forma giyerken, 6 gol ve 3 asistlik performansla takımını sırtlayan isimlerin başında geldi.

    SÜPER LİG'DE 10 MAÇTA 4 GOL 2 ASİST
    Bu sezon Süper Lig'de sahaya çıktığı 10 maçta 4 gol 2 asistle yıldızlaşan Babel, 2 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart gördü.

    DEVLER LİGİ'Nİ DE BOŞ GEÇMEDİ
    Süper Lig'de sergilediği iyi futbolu Devler Ligi'nde de taşıyan Babel, G Grubu'nda lider durumda bulunan Beşiktaş'ın bu arenadaki tüm maçlarında sahaya çıkarken, forma giydiği 4 maçta 2 gol attı ve 1 de asist yaptı.

    9 YIL SONRA DAVET GELDİ
    Yıldız oyuncu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansın ardından 9 yıl sonra yeniden Milli Takımı'na davet edildi. Hollanda formasıyla son golünü 24 Mayıs 2008'de Ukrayna'yı 3-0 yendikleri özel maçta atan Babel, 9 yıl sonra ise yine 3-0 kazandıkları bir başka özel maçta Romanya karşısında gol atma başarısı gösterdi.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:29
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