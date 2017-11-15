34'lük Atiba yeni sözleşme bekliyor
Beşiktaş, yeni sözleşme isteyen 34 yaşındaki Kanadalı ile ilgili kararını sezon sonuna bıraktı. Tecrübeli yıldızın geleceği, performansına ve kulübün transferpolitikasına göre şekillenecek
Atiba, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için "Görüşmelere açığım, ne zaman isterlerse oturup konuşuruz" diyerek, topu yönetime atmıştı. Konuyu değerlendiren Başkan Fikret Orman ve ekibi, Atiba ile ilgili kararını Haziran ayına bıraktı. Tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlı kulüpteki geleceğinin başarılı performansının devamına ve izlenecek transfer politikasına bağlı olduğu belirtildi. Camiada ise Atiba'nın 5 yıldır Beşiktaş formasını başarıyla terlettiği ve her ne kadar yaşı ilerlese de yeni sözleşmeyi hak ettiği görüşü hakim. Yönetimin, Kanadalı yıldız hakkında olumlu karar vermesi halinde 1+1 yıllık teklifte bulunacağı gelen bilgiler arasında.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:59
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Fener'in B planı: Jorge Jesus
Toplam 1
Yorum
ddedde yumurta tavuğun ...... gelince Jesus çıktı.:))
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İsmail Kartal'dan Kocaman yorumu
Toplam 8
Yorum
aynen aynen
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Lucescu saklandı
Toplam 2
Yorum
gücünüz yetmeyecek Ne yaparsanız yapın Şenol Güneşi Beşiktaş dan koparamayacaksınız.Bu haberler bilinçli ve kasti yapılıyor.Beşiktaşı durduramayacaksınız.
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