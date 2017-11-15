34'lük Atiba yeni sözleşme bekliyor

Atiba, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için "Görüşmelere açığım, ne zaman isterlerse oturup konuşuruz" diyerek, topu yönetime atmıştı. Konuyu değerlendiren Başkan Fikret Orman ve ekibi, Atiba ile ilgili kararını Haziran ayına bıraktı. Tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlı kulüpteki geleceğinin başarılı performansının devamına ve izlenecek transfer politikasına bağlı olduğu belirtildi. Camiada ise Atiba'nın 5 yıldır Beşiktaş formasını başarıyla terlettiği ve her ne kadar yaşı ilerlese de yeni sözleşmeyi hak ettiği görüşü hakim. Yönetimin, Kanadalı yıldız hakkında olumlu karar vermesi halinde 1+1 yıllık teklifte bulunacağı gelen bilgiler arasında.