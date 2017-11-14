Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak

Beşiktaş yönetimi yıldız oyunculara gelen teklifleri değerlendirme konusunda acele etmiyor. Çünkü takımın başarılı performansı, yönetimin önünü daha rahat görmesini sağlıyor. Cenk Tosun ve Oğuzhan'a gelen astronomik transfer tekliflerine rağmen, elindeki yıldızları tutmaya çalışan Siyah-Beyazlı yönetim, ekonomik tablonun netleşmesinden sonra kararını verecek. Bu konuda yol haritasını henüz kesinleştirmeyen yöneticiler, muhtemel gelişmeleri ise şöyle değerlendiriyor:

ÖNCE KRİTİK ENGELLERİ AŞALIM

"Porto maçı sonrası rahatlar, önümüze bakarız. Finansal tabloyu daha net görürüz. Futbolcu satışı birinci opsiyonumuz değil. Oyuncularımıza çok net rakamlar telaffuz edilmese de ciddi teklifler var. Oğuzhan, Cenk, Tolgay bunlardan bazıları. Bu yıldızlarımız Avrupa'da da sürekli konuşulan, gündemde olan isimler. İngiltere'den ve İspanya'dan takipler ve teklifler var. Bizim niyetimize bakıyorlar. Biz de bazı kritik engelleri geçmeden niyetimizi netleştirmiyoruz. Takip eden menajerlerin gayri resmi ilgileri de var."

OCAKTA SATILIR, SEZON SONU GİDER

"Porto maçını geçtikten sonra bu konudaki politikamızı netleştirebiliriz. Satış ocak ayında mı olur, sezon sonu mu olur ya da hiç olmaz mı, bunları ortaya koyabilecek net bir tablo önümüzde yok. Şu an net olan tek şey devre arasında Domagoj Vida'nın gelecek olması. Onun dışında her ihtimal var. Elimizdeki oyuncuları ocak ayında satabilir ama mayıs ayında gitme şartı da koyabiliriz. Bu opsiyon da var. Duruma göre plan, program değişebilir."