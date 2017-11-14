Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Beşiktaş'ın Porto’dan alacağı 1 puan, ‘Şampiyonlar Ligi’nde yola devam ve daha fazla para’ anlamına geleceği için, Cenk Tosun ve Oğuzhan’ın satış planı rafa kalkacak. Aksi halde siyah beyazlı ekip, ocakta en az 1 yıldızı gönderecek.
Beşiktaş yönetimi yıldız oyunculara gelen teklifleri değerlendirme konusunda acele etmiyor. Çünkü takımın başarılı performansı, yönetimin önünü daha rahat görmesini sağlıyor. Cenk Tosun ve Oğuzhan'a gelen astronomik transfer tekliflerine rağmen, elindeki yıldızları tutmaya çalışan Siyah-Beyazlı yönetim, ekonomik tablonun netleşmesinden sonra kararını verecek. Bu konuda yol haritasını henüz kesinleştirmeyen yöneticiler, muhtemel gelişmeleri ise şöyle değerlendiriyor:
ÖNCE KRİTİK ENGELLERİ AŞALIM
"Porto maçı sonrası rahatlar, önümüze bakarız. Finansal tabloyu daha net görürüz. Futbolcu satışı birinci opsiyonumuz değil. Oyuncularımıza çok net rakamlar telaffuz edilmese de ciddi teklifler var. Oğuzhan, Cenk, Tolgay bunlardan bazıları. Bu yıldızlarımız Avrupa'da da sürekli konuşulan, gündemde olan isimler. İngiltere'den ve İspanya'dan takipler ve teklifler var. Bizim niyetimize bakıyorlar. Biz de bazı kritik engelleri geçmeden niyetimizi netleştirmiyoruz. Takip eden menajerlerin gayri resmi ilgileri de var."
OCAKTA SATILIR, SEZON SONU GİDER
"Porto maçını geçtikten sonra bu konudaki politikamızı netleştirebiliriz. Satış ocak ayında mı olur, sezon sonu mu olur ya da hiç olmaz mı, bunları ortaya koyabilecek net bir tablo önümüzde yok. Şu an net olan tek şey devre arasında Domagoj Vida'nın gelecek olması. Onun dışında her ihtimal var. Elimizdeki oyuncuları ocak ayında satabilir ama mayıs ayında gitme şartı da koyabiliriz. Bu opsiyon da var. Duruma göre plan, program değişebilir."
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:08
-
Real Madrid'den PSG'ye müthiş teklif
Toplam 1
Yorum
yok artık bale krooss artı 200 milyon :O ver abi ver ver ver
-
Elmas'a koruma
Toplam 1
Yorum
okan çok yazık oldu bu çocuğa çok üzülüyorum inşallah kurtulurda gideceği takımda toparlanır
-
İtalya, 60 yıl sonra aynı kabusu yaşadı
Toplam 2
Yorum
okan 1 kupadan ne olur bak biz ağlıyormuyuz buffon 15 senedir
Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.