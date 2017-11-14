Güneş'ten gençlere özel ilgi

Siyah-beyazlılarda milli takımlardan dönmeyen Babel Pepe , Orkan, Cenk ve Oğuzhan antrenmanda yer almadı. Dün izinli olan Lens, bugün takımla birlikte çalışırken, milli takımdan dönen Mitrovic de çalışmada hazır bulundu. Hafif sakatlıkları nedeniyle dün fizyoterapist eşliğinde düz koşu yapan ve ardından salonda çalışan Mustafa Pektemek ve Tosic de takımla birlikte çalışan isimler oldu. Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. İstasyon çalışmasıyla başlayan idman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Futbolcular şut antrenmanı yaparken, son bölümde yarım sahada çift kale maçla idman tamamlandı. Negredo'nun golleriyle 2-0 öne geçen siyah takım, ardından üst üste yediği gollerle maçı turuncu takıma 3-2 kaybetti. Quaresma'nın formasını giydiği turuncu takım, maçın ardından galibiyet pozu verdi.Yapılan antrenmanı yakından takip eden Teknik Direktör Şenol Güneş, idman sonunda bazı futbolcuların sahada kalmasını istedi. Caner Erkin, Gökhan Gönül, Negredo, Lens, Talisca ve Quaresma'yı yanına çağıran Güneş, bu futbolcuların şut çalışmasını istedi. Bu futbolcuların çalışmaya başlamasının ardından takımdaki genç oyuncuları yanına çağıran Güneş, özellikle saha içinde pozisyon alma konusunda genç futbolcuları uyardı ve topla nasıl oynamaları gerektiğini gösterdi. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

BEŞ İSME EKSTRA ANTRENMAN

Tecrübeli hoca antrenmanın bitmesiyle beraber 5 oyuncuya ekstra gol çalışması yaptırdı. Negredo, Quaresma, Talisca, Lens ve Caner Erkin şut, kenar ortasına şut, ve top sürerek şut antrenmanı yaptılar.