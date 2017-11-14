Güneş'ten gençlere özel ilgi
Süper Lig'in 12. haftasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sabah basına açık çalıştı.
GÜNEŞ GENÇLERLE TEK TEK İLGİLENDİ
Yapılan antrenmanı yakından takip eden Teknik Direktör Şenol Güneş, idman sonunda bazı futbolcuların sahada kalmasını istedi. Caner Erkin, Gökhan Gönül, Negredo, Lens, Talisca ve Quaresma'yı yanına çağıran Güneş, bu futbolcuların şut çalışmasını istedi. Bu futbolcuların çalışmaya başlamasının ardından takımdaki genç oyuncuları yanına çağıran Güneş, özellikle saha içinde pozisyon alma konusunda genç futbolcuları uyardı ve topla nasıl oynamaları gerektiğini gösterdi. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
BEŞ İSME EKSTRA ANTRENMAN
Tecrübeli hoca antrenmanın bitmesiyle beraber 5 oyuncuya ekstra gol çalışması yaptırdı. Negredo, Quaresma, Talisca, Lens ve Caner Erkin şut, kenar ortasına şut, ve top sürerek şut antrenmanı yaptılar.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:50
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