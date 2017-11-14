 Cenk Tosun, Owen'i geçebilir – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    , Owen'i geçebilir

    Cenk Tosun, Owen'i geçebilir

    Newcastle, Beşiktaş’ın yıldızının peşine düştü. 2005’te için 16 milyon Pound ödeyen İngiliz kulübü istenen 17 milyon Pound’u öderse, Cenk rekorla Ada’ya gidecek

    Beşiktaş'ta sergilediği performansla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken için yeni bir iddia İngiliz gazetesi Evening Chronicle'dan geldi. Kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen 'ın yıldız golcüyü istediği öne sürüldü. Beşiktaş'ın belirlediği 17 milyon Pound'luk bonservis bedelinin Newcastle'ın efsane futbolcu 'ı Real Madrid'den transfer ederken kulüp rekoru kırarak ödediği 16 milyon Pound'dan bile fazla olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin Romanya maçında Newcastle scout ekibinin takip ettiği Cenk için daha önce Crystal Palace, Everton ve Tottenham kulüplerinin adı geçmişti.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:11
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