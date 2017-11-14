Cenk Tosun, Owen'i geçebilir
Newcastle, Beşiktaş’ın yıldızının peşine düştü. 2005’te Michael Owen için 16 milyon Pound ödeyen İngiliz kulübü istenen 17 milyon Pound’u öderse, Cenk rekorla Ada’ya gidecek
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:11
-
İpekoğlu:"Milli Takım’ın hocası 'milli' olmalı"
Toplam 1
Yorum
40 40 yıldır nilliler çalıştırıyor geldiğimiz yer belli.
-
Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 4
Yorum
şuayip ruha forma ile ulaşamazsınız.vatan sevgisi ,görev aşkı olmadan sadece para için oynayarak milli başarı gelmez ne yazıkki.tff istifa...
-
Osmanlı hazırlıkları başlıyor
Toplam 1
Yorum
ali hala mı transfer arkadaş ilk başta elinizdekileri kullanmayı öğrenin yazık harcanan paralara
Cenk Tosun, Owen'i geçebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.