Caner Erkin özür diledi
Hocası Şenol Güneş’le konuşan tecrübeli sol bek, “Sahada kendimi tutamıyorum. Bu benim en büyük sorunum. Sakin kafa ile olayları izledikten sonra çok üzülüyor, hatta utanıyorum. Takımdan ayrı kalmak beni çok zor durumda bıraktı. Sizden tekrar özür diliyorum. Bir daha olmayacak” dedi
Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a yönelik küfürlü sözlerinden ötürü 6 maç ceza alan ve bunun yanı sıra teknik direktör Şenol Güneş tarafından da antrenmanlara dahil edilmeyen Caner Erkin, yaşananlardan dolayı bin pişman. İddialara göre Güneş'in de önceki günlerde düzenlenen bir panelde ceza verdiğini resmen açıkladığı tecrübeli sol bek, dünkü antrenmanda takımla birlikte yer alırken çalışma öncesi hocasıyla gerçekleştirdiği görüşmede bu konudaki üzüntüsünü dile getirdi.
29 yaşındaki oyuncu, bu tür olayların içinde bir daha asla olmayacağının altını çizerek "Sahada kendimi tutamıyorum bu benim en büyük sorunum. Sakin kafa ile olayları izledikten sonra çok üzülüyor, hatta utanıyorum. Takımdan ayrı kalmak beni çok zor duruma baktı. Böyle yapamam. Sizden tekrar özür diliyorum bir daha bunlar olmayacak" ifadelerini kullandı.
''BİZ ÖRNEK OLMALIYIZ''
Güneş, Caner'in bu sözlerine karşılık olarak sahada herkesin sinirli olabileceğini belirtip şunları söyledi: "Ben de kendimi tutamadım ve ceza aldım. (F.Bahçe maçı) Seni anlıyorum ama bu tür kötü görüntüler iyi örnek değil. Biz her hareketimizle örnek olmalıyız. Hele böylesine büyük bir camianın formasını giyiyorsan. Şimdi çık kendini sahaya ver. Artık sadece futbolun konuşulsun."; Caner Erkin bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 lig maçına çıktı ve 3 asist yaptı.
İşte Caner Erkin ile Mete Kalkavan arasında geçen o diyalog...
29 yaşındaki oyuncu, bu tür olayların içinde bir daha asla olmayacağının altını çizerek "Sahada kendimi tutamıyorum bu benim en büyük sorunum. Sakin kafa ile olayları izledikten sonra çok üzülüyor, hatta utanıyorum. Takımdan ayrı kalmak beni çok zor duruma baktı. Böyle yapamam. Sizden tekrar özür diliyorum bir daha bunlar olmayacak" ifadelerini kullandı.
''BİZ ÖRNEK OLMALIYIZ''
Güneş, Caner'in bu sözlerine karşılık olarak sahada herkesin sinirli olabileceğini belirtip şunları söyledi: "Ben de kendimi tutamadım ve ceza aldım. (F.Bahçe maçı) Seni anlıyorum ama bu tür kötü görüntüler iyi örnek değil. Biz her hareketimizle örnek olmalıyız. Hele böylesine büyük bir camianın formasını giyiyorsan. Şimdi çık kendini sahaya ver. Artık sadece futbolun konuşulsun."; Caner Erkin bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 lig maçına çıktı ve 3 asist yaptı.
İşte Caner Erkin ile Mete Kalkavan arasında geçen o diyalog...
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Köybaşı Almanya yolcusu
Toplam 4
Yorum
3.Lig Alman 3.lig den mi teklif geldi ?
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Kocaman'dan Volkan Demirel kararı
Toplam 3
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BİTİKLER haftaya kameni, geçer yine söylemedi demeyin
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Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 7
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Gslı Bizim formamıza siyahı kim soktu...Kim soktuysa siyahınıda alsın defolup gitsin..
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