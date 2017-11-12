Yeni yardımcı PEPE

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Pepe oldu. Siyah-beyazlılarda Tamer Tuna'nın boşluğunu Portekizli yıldız doldurdu

Yedek kaldığı dönemlerde Negredo ile özel olarak konuşan Pepe; Şenol Güneş kendisini oyundan aldığından kızan Q7'ye, hocanın haklılığından bahsediyor.



Portekizli; oyuna girmek için hızlı adım atmayan Medel'e Şenol Güneş'in tezlerini sunarken ikilinin yaptığı özel görüşme de de yer alırken, Oğuzhan'a da kariyeriyle ilgili tecrübelerini anlatıyor.