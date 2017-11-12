 Yeni yardımcı PEPE – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    12 Kasım 2017, Pazar
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    Yeni yardımcı

    Yeni yardımcı PEPE

    Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yeni yardımcısı oldu. Siyah-beyazlılarda Tamer Tuna'nın boşluğunu Portekizli yıldız doldurdu

    Yedek kaldığı dönemlerde Negredo ile özel olarak konuşan Pepe; Şenol Güneş kendisini oyundan aldığından kızan Q7'ye, hocanın haklılığından bahsediyor.

    Portekizli; oyuna girmek için hızlı adım atmayan Medel'e Şenol Güneş'in tezlerini sunarken ikilinin yaptığı özel görüşme de de yer alırken, Oğuzhan'a da kariyeriyle ilgili tecrübelerini anlatıyor.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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