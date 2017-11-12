 Teklifler kaçmasın – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Teklifler kaçmasın

    Teklifler kaçmasın
    BEŞİKTAŞ'ın eski yöneticilerinden Metin Keçeli, Cenk Tosun'la ilgili konuştu. Keçeli, "Artık herkes her yerden oyuncu alıp satabiliyor. Eskiden böyle değildi, transfer zordu ama devir değişti. Büyük paralar harcayarak transfer yapıyoruz. Cenk için de 20 milyon euro veya 20 milyon pound gibi bir transfer teklifi gelirse yönetim bunu değerlendirmeli" dedi.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:33
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