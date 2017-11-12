 Talisca coşuyor – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    coşuyor

    Talisca coşuyor
    Maç seçtiği iddialarını kesin bir dille reddeden , parlamaya devam ediyor. Sambacı, geride kalan 11 haftada 3 gol ve 3 asistle 5 gol ve 1 asistli Cenk ile 4 gol ve 2 asistli Babel kadar takıma katkı yaptı. Maç başına 3.8 şutla Beşiktaş'ın en fazla şut atan oyuncusu olan Talisca, bu şutların 2.5'uğunu ise ceza sahası dışından atıyor. Talisca, Oğuzhan'dan sonra da 0.3'le en fazla ara pası yapan isim.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Talisca coşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.