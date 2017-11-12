Neymar'ı hoca mı aldı?
Ben, kadroya katılması düşünülen futbolcularla ilgili olarak teknik, idari ve ekonomik açılardan fikirlerimi paylaşıyorum ama transfer tek başına teknik direktörün işi değildir.”
BU KONUDA KARARI BAŞKANLAR VE PATRONLAR VERİR
"Sizce Paris Saint-Germain'de Neymar'ı teknik direktör Unai Emery'nin isteği ve talebiyle mi aldılar, yoksa patron kendisi mi aldı? Tabii ki Emery de Neymar'ı kadrosunda görmek ister ama sonuçta transferi başkanlar ve patronlar yapar." Şenol Güneş, kendisinin transfer süreciyle ilgili görüşünü ise şöyle özetledi: "Ben tüm transferlerle ilgili teknik, idari ve ekonomik açılardan fikirlerimi paylaşıyorum ama transfer tek başına teknik direktörün işi değil!"
SABAH
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:53
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
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