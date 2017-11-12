Neymar'ı hoca mı aldı?

Ben, kadroya katılması düşünülen futbolcularla ilgili olarak teknik, idari ve ekonomik açılardan fikirlerimi paylaşıyorum ama transfer tek başına teknik direktörün işi değildir.”

Beşiktaş'ın çifte şampiyon apoletli teknik direktörü Şenol Güneş, Cuma günü düzenlenen Brand&Sport Summit'teki konuşması öncesinde gazetecilerle bir süre sohbet etti. Neşeli ve moralli olduğu gözlenen Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü özellikle "Transfere karışmıyor. Bu konuda fikir beyan etmiyor" eleştirilerine uluslararası bir örnekle cevap verdi. Paris Saint-Germain'in dünya futbol tarihinin bonservis rekorunu kıran Neymar (222 milyon Euro) transferini hatırlatan Beşiktaş'ın teknik patronu, şu ifadeleri kullandı:



BU KONUDA KARARI BAŞKANLAR VE PATRONLAR VERİR

"Sizce Paris Saint-Germain'de Neymar'ı teknik direktör Unai Emery'nin isteği ve talebiyle mi aldılar, yoksa patron kendisi mi aldı? Tabii ki Emery de Neymar'ı kadrosunda görmek ister ama sonuçta transferi başkanlar ve patronlar yapar." Şenol Güneş, kendisinin transfer süreciyle ilgili görüşünü ise şöyle özetledi: "Ben tüm transferlerle ilgili teknik, idari ve ekonomik açılardan fikirlerimi paylaşıyorum ama transfer tek başına teknik direktörün işi değil!"



SABAH