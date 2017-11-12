 Lima’nın yanına Bueno – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Lima’nın yanına Bueno

    Lima’nın yanına Bueno
    Lucas Lima'nın işini bitirmek için Brezilya'ya gidecek olan Başkan Fikret Orman'ın diğer üç gözdesinden birisinin de Santos'un sağ kanattaki yıldız adayı olduğu bildirildi. Başkan Orman'ın Metin Albayrak'la daha önce Brezilya'ya yaptığı seferde yakından takip ettiği 23 yaşındaki Bueno'yu transfer etmek için Santos başkanıyla bir araya gelecek.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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