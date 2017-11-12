 Lens’in işi bitti – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Lens’in işi bitti

    Lens’in işi bitti
    Sezon başında 'i FFP kuralları gereği "satın alma sözü" vererek kiralayan Beşiktaş yönetiminin, Ocak ayından geçerli olacak şekilde çekleri Sunderland kulübüne verdiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar Hollandalı yıldız Lens'in 4 milyon 80 bin euro'luk bonservis bedelini 2 yıl içinde 6 aylık vadeler halinde ödeyecek. Her bir çekin değeri ise 1 milyon 20 bin euro.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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