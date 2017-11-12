Kupa için geldim
İspanyol file bekçisi, “Beşiktaş, Avrupa için rekabet eden, şampiyonluk için oynayan bir takım. Tıpkı Barcelona ve Real Madrid gibi. Bu nedenle buradayım” diye konuştu
UZUN YILLAR KALMALIYIM
Fabri şöyle devam etti: "Beşiktaş ile sözleşmem devam ediyor. Burada olmaktan mutluyum. Doğrusunu söylemek gerekirse kendimi uzun yıllar burada görüyorum. Kısa vadede Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına katılmak ve milli takıma seçilmek olabilir. Bence milli takım bir futbolcunun kariyerinde yaşayabileceği en güzel şey. Şampiyon bir takıma geldim. Burada olmaktan çok mutluyum ve her anın tadını çıkarıyorum." BİZDE
'MESSI'LER YOK
İspanyol file bekçisi takımda kendisini bir savaşçı gibi hissettiğini belirterek, "Bizim takımımızda kimse tek başına öne çıkmaz. Kimsenin sahada birbirinden farkı yoktur. Bu bizim karakterimiz. Burada Cristiano Ronaldolar ya da Messiler yok. İspanya'da daha taktiksel ve daha titiz oynanıyor. Burada da kaliteli oyuncular var ve çok mücadele ediyorlar. Türkiye'de saha içindeki çaba önemli" yorumunu yaptı.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:19
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
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