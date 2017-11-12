Kupa için geldim

İspanyol file bekçisi, “Beşiktaş, Avrupa için rekabet eden, şampiyonluk için oynayan bir takım. Tıpkı Barcelona ve Real Madrid gibi. Bu nedenle buradayım” diye konuştu

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabricio, İspanyol basınından Marca'ya verdiği röportajında birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın kendisi için yeni bir deneyim olduğunu ifade eden Fabri, "İspanya'yı terk etmedim. Sadece bir fırsat doğmuştu ve ben de kariyerim adına önemli bir adım olduğunu düşündüm. Beşiktaş; Avrupa için rekabet eden, şampiyonluk için oynayan bir takım. Tıpkı İspanya'da Real Madrid ya da Barcelona'da oynamak gibi. Kupa kazanma fikri beni çekti, bu nedenle buradayım" dedi.



UZUN YILLAR KALMALIYIM

Fabri şöyle devam etti: "Beşiktaş ile sözleşmem devam ediyor. Burada olmaktan mutluyum. Doğrusunu söylemek gerekirse kendimi uzun yıllar burada görüyorum. Kısa vadede Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına katılmak ve milli takıma seçilmek olabilir. Bence milli takım bir futbolcunun kariyerinde yaşayabileceği en güzel şey. Şampiyon bir takıma geldim. Burada olmaktan çok mutluyum ve her anın tadını çıkarıyorum." BİZDE



'MESSI'LER YOK

İspanyol file bekçisi takımda kendisini bir savaşçı gibi hissettiğini belirterek, "Bizim takımımızda kimse tek başına öne çıkmaz. Kimsenin sahada birbirinden farkı yoktur. Bu bizim karakterimiz. Burada Cristiano Ronaldolar ya da Messiler yok. İspanya'da daha taktiksel ve daha titiz oynanıyor. Burada da kaliteli oyuncular var ve çok mücadele ediyorlar. Türkiye'de saha içindeki çaba önemli" yorumunu yaptı.