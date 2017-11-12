Everton resmen istedi!
İngiliz ekibi, Oğuzhan’la görüşmek için resmi yetki belgesi talep etti
İngiliz ekibinin milli oyuncuyla ilgilendiği ve görüşmelerde bulunmak için resmi yetki belgesi istendi. Beşiktaş yönetimi Oğuzhan ve menajeri ile görüşme yapılabilmesi için Everton'a belgeyi verdi. İki taraf arasında yapılacak görüşmelerden bir anlaşma çıkarsa, siyah-beyazlılarda Oğuzhan için rakamı belirleyecek.
Teklifi İngiltere'den değerlendiren Daily Star gazetesinden Simon Mulloch, "Everton. 4-5-1 sistemiyle oynuyor ancak halen gol yollarında zorlanıyor. Rooney'yi kullanmakta da zorlanıyorlar, Oğuzhan takımı ayağa kaldırabilir" yorumunu yaptı.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:53
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
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