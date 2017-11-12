 Benzema, Suarez ya da Agüero – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    , Suarez ya da Agüero

    Benzema, Suarez ya da Agüero

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, her fırsatta Cenk Tosun için "Onu bırakmam" derken, Başkan Fikret Orman ise "20 milyon euro yetmez" açıklamasını yaparak; cazip binr teklif gelmesi durumunda gönderebileceğini ifade ediyor.

    Başkan Orman, Güneş'in önüne Cenk'i "bahsedilen rakamlara" satmaları durumunda; Gignac, Pelle, Martinez gibi oyunculara hemen forma giydireceklerini söylediği; Güneş'in ise Orman'a, "Cenk'in yerini ancak , Suarez, Agüero gibi bir forvetle doldurabilirim" yanıtını verdiği ortaya çıktı.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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