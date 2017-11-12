Abi-kardeş dostluğu
Siyah-beyazlılar, Astra Giurgiu ile Vodafone Park’ta oynanan ve 1-1 biten mücadeleye as kadrosuyla çıktı, ikinci yarıda altyapı oyuncuları forma giydi
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, stoper ikilisini Medel ve Necip ile oluştururken, genç oyuncu Fatih Aksoy'a sağ bekte görev verdi. Negredo, Lens, Talisca, Adriano, Tolgay ve Atiba gibi as oyuncuların yer aldığı ilk 11'de, lig ve Avrupa maçlarında görev almayan Mustafa Pektemek de oynama şansı yakaladı ve bir gol attı. Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'yı ikinci yarıda oyuna dahil ederken, 65'inci dakikadan sonra altyapı oyuncularına şans verdi.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:20
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
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