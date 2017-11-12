Abi-kardeş dostluğu

Siyah-beyazlılar, Astra Giurgiu ile Vodafone Park’ta oynanan ve 1-1 biten mücadeleye as kadrosuyla çıktı, ikinci yarıda altyapı oyuncuları forma giydi

Beşiktaş, milli maçlar için lige verilen arayı Romanya 1. Lig takımlarından Astra Giurgiu ile özel maç yaparak değerlendirdi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ilk yarısı 21'inci dakikada Mustafa Pektemek'in attığı gol ile 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğünde sonuçlanırken, Le Tallec ikinci yarının 59'uncu dakikasında Astra'ya beraberliği getiren golü attı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, stoper ikilisini Medel ve Necip ile oluştururken, genç oyuncu Fatih Aksoy'a sağ bekte görev verdi. Negredo, Lens, Talisca, Adriano, Tolgay ve Atiba gibi as oyuncuların yer aldığı ilk 11'de, lig ve Avrupa maçlarında görev almayan Mustafa Pektemek de oynama şansı yakaladı ve bir gol attı. Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'yı ikinci yarıda oyuna dahil ederken, 65'inci dakikadan sonra altyapı oyuncularına şans verdi.