ABD’de Beşiktaş coşkusu
ABD’de yaşayan Beşiktaşlılar 2016-2017 sezonu şampiyonluğunu düzenlenen balo ile kutladı.
New York'ta bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen balonun Beşiktaş'ın gücünü ortaya koyduğunu belirten Başkan Fikret Orman "ABD'deki gecelere ayrı bir önem veriyoruz. Buradaki hemşerilerimiz binlere kilometre uzaktalar. Beşiktaş için insanlar bir araya gelmişler. Bu çok önemli bir tablo" dedi.
ABD'deki gecenin artık geleneksel hale geldiğini söyleyen Orman "2 sene üst üste şampiyon olarak buraya geldik. İnşallah seneye de Allah bize üçüncüsünü kutlamayı nasip etsin. Bu arzu ve istekteyiz. Araya bir de Avrupa kupası sıkıştırırsak daha da güzel olur" ifadelerini kullandı.
Beşiktaşlı futbolcuların ve takımın imzalı formalarının da açık artırma ile satıldığı gecede, en yüksek bedelle satılan Cenk Tosun'un forması oldu. Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma'nın formaları yüksek fiyatlardan satıldı.
Gökhan Tepe şarkıları ile Beşiktaşlıları coştururken, 'Demba Ba' marşı ile büyük bir coşku yaşandı.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:30
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Türkiye ile Arnavutluk 10. randevuda
Toplam 2
Yorum
ms el gider daha buyuk takimlarla maç yapar biz arnavutlarla bari maltayida luxemburgu ayarlayin seviye daha yukselmis olur
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Kocaman'dan yeni sistem
Toplam 8
Yorum
Sam Kocamanda sistem ne arar vardida niye simdiye kadar denemedi ..Tuh be simdi rakipler yandi desene.maç baslar saga pas sola pas geriye pas ..
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Konya, Çakır’dan şikayetçi
Toplam 1
Yorum
kaynak habere kaynak göstersenize kardeşim!!!
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