 MAF efsanesi CTB’ye geçti! – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    MAF efsanesi CTB’ye geçti!

    MAF efsanesi CTB’ye geçti!

    Bir zamanlar Kartal’ın gol makinesi olan Metin-Ali-Feyyaz’ın yerini Cenk-Talisca- Babel üçlüsü aldı. 3 yıldız son 2 sezonda toplam 70 gol atarken gollerin yüzde 51,8’ine imza attı

    Beşiktaş'ta Metin-Ali- Feyyaz üçlüsü bir döneme imzasını atarken kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynamışlardı. Efsaneleşen bu üç oyuncu hala konuşulurken Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Ryan Babel üçlüsü yıllar sonra Metin-Ali- Feyyaz üçlüsünün yerini aldı. Üç oyuncu taraftarın sevgilisi oldu.

    Cenk, Talisca ve Babel son 2 sezonda takımın attığı gollerin yarısından fazlasını kaydetti. Kartal, son 2 sezonda resmi maçlarda toplam 135 gol atarken, bunların 70'ini bu üç oyuncunun ayağın buldu.

    CENK, Talisca ve Babel üçlüsü, Beşiktaş'ın gollerinin yüzde 51,8'ine imza attı. Cenk 2016-2017'de 24 kez fileleri havalandırırken Talisca 17 gol devre arası gelen Ryan Babel ise 8 kez gol sevinci yaşamıştı.

    BU sezon ise Cenk Tosun, 10 golle takımının en skorer ismi oldu. Ryan Babel 6 ve Anderson Talisca 5 gole imza attı. Geçen sezon 107 golün 49'u atan bu üç oyuncu, bu sezon ise 28 golden 21'ini kaydetti.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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