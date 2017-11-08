MAF efsanesi CTB’ye geçti!
Bir zamanlar Kartal’ın gol makinesi olan Metin-Ali-Feyyaz’ın yerini Cenk-Talisca- Babel üçlüsü aldı. 3 yıldız son 2 sezonda toplam 70 gol atarken gollerin yüzde 51,8’ine imza attı
Cenk, Talisca ve Babel son 2 sezonda takımın attığı gollerin yarısından fazlasını kaydetti. Kartal, son 2 sezonda resmi maçlarda toplam 135 gol atarken, bunların 70'ini bu üç oyuncunun ayağın buldu.
CENK, Talisca ve Babel üçlüsü, Beşiktaş'ın gollerinin yüzde 51,8'ine imza attı. Cenk 2016-2017'de 24 kez fileleri havalandırırken Talisca 17 gol devre arası gelen Ryan Babel ise 8 kez gol sevinci yaşamıştı.
BU sezon ise Cenk Tosun, 10 golle takımının en skorer ismi oldu. Ryan Babel 6 ve Anderson Talisca 5 gole imza attı. Geçen sezon 107 golün 49'u atan bu üç oyuncu, bu sezon ise 28 golden 21'ini kaydetti.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:38
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
MAF efsanesi CTB’ye geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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