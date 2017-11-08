 12 isimden skora direkt katkı – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    12 isimden skora direkt katkı

    12 isimden skora direkt katkı
    LİGDE geride kalan 11 haftada Beşiktaş'ta 12 oyuncu skora direkt katkı yaptı. Cenk Tosun 4, Ryan Babel 3, Dusko Tosic ve Anderson Talisca 2, Pepe, Quaresma, Alvaro Negredo, Atiba Hutchinson ve Jeremain Lens de 1'er gol atarken; Caner Erkin (3), Oğuzhan Özyakup (2), Adriano ise asistleriyle skora katkı yaptı.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:20
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