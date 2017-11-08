12 isimden skora direkt katkı

LİGDE geride kalan 11 haftada Beşiktaş'ta 12 oyuncu skora direkt katkı yaptı. Cenk Tosun 4, Ryan Babel 3, Dusko Tosic ve Anderson Talisca 2, Pepe, Quaresma, Alvaro Negredo, Atiba Hutchinson ve Jeremain Lens de 1'er gol atarken; Caner Erkin (3), Oğuzhan Özyakup (2), Adriano ise asistleriyle skora katkı yaptı.