Tolgay Arslan'a Tottenham talip
Beşiktaş’ta Tolgay Arslan’a bu kez de Tottenham’ın talip olduğu öne sürüldü. İngiliz kulübü Ocak ayında Kartal’ın kapısını çalacak.
Siyah-Beyazlı oyuncuyu bir süredir takip eden Tottenhamlı yetkililerin Tolgay için 10 milyon Euro'luk bir teklife hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden haberdar olduğu ancak yıldız oyuncaya yapılacak teklifin en az 12 milyon Euro olması halinde değerlendirileceği öğrenildi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:03
-
Talisca vites yükseltti
Toplam 2
Yorum
bjkli seni seviyoruz talisca ama unutma hiç kimse ama hiç kimse BEŞİKTAŞ tan büyük değildir
-
Talisca vites yükseltti
Toplam 2
Yorum
bjkli seni seviyoruz talisca ama unutma hiç kimse ama hiç kimse BEŞİKTAŞ tan büyük değildir
-
Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 65
Yorum
arsen l. Herşey BJK maçından sonra başladı.Hani Ali Palabıyık tan sonra.Hak yerseniz böyle olur.Şimdi yalvarın BJK ye de GS yi yensin.
Tolgay Arslan'a Tottenham talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.