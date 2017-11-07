 Tolgay Arslan'a Tottenham talip – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    'a Tottenham talip

    <a href="/index/tolgay-arslan?id=256537e9-0642-4eb9-966f-db44f5a3ae67" class="" rel="tag">Tolgay Arslan</a>'a Tottenham talip

    Beşiktaş’ta ’a bu kez de Tottenham’ın talip olduğu öne sürüldü. İngiliz kulübü Ocak ayında Kartal’ın kapısını çalacak.

    paylaşılamıyor... Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Tolgay Arslan'a bu kez İngiliz kulübü Tottenham'ın talip olduğu öğrenildi.

    Siyah-Beyazlı oyuncuyu bir süredir takip eden Tottenhamlı yetkililerin Tolgay için 10 milyon Euro'luk bir teklife hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden haberdar olduğu ancak yıldız oyuncaya yapılacak teklifin en az 12 milyon Euro olması halinde değerlendirileceği öğrenildi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:03
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