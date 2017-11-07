Talisca vites yükseltti

SON dönemdeki performansı eleştirilen isimlerden biri olmsına rağmen Göztepe'ye ilk golü atan Talisca da eskiye dönüş sinyalleri verdi. 6 ikili mücadele kazanıp 1'i asist olmak üzere kilit pas verdi. Öte yandan Talisca'nın performansını yükseltmesinde Şenol Güneş'in hafta içinde yaptığı konuşmanın etkili olduğu kaydedildi. Tecrübeli hocanın, "Söylenenin aksine maç seçtiğini düşünmüyorum. Böyle bir şey varsa zaten bir daha oynayamazsın" dediği belirtildi.