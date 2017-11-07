 Potada rakip Yunan Aris – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Potada rakip Yunan Aris

    Potada rakip Yunan Aris
    Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında bugün Yunanistan ekibi Aris'i konuk edecek. D Grubu'nda 4 maçta 3 galibiyet alan siyahbeyazlılar, lider durumda bulunuyor. İkişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Aris ise 3. sırada. Karşılaşma, saat 20.00'de Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:12
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