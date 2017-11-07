Potada rakip Yunan Aris

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında bugün Yunanistan ekibi Aris'i konuk edecek. D Grubu'nda 4 maçta 3 galibiyet alan siyahbeyazlılar, lider durumda bulunuyor. İkişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Aris ise 3. sırada. Karşılaşma, saat 20.00'de Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.