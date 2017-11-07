Pepe'nin Beşiktaş'ı seçmesindeki en önemli sebepler siyah-beyazlı taraftarların aşırı yoğun ilgisi, sürekli oynayabileceği bir takım olması ve kontratının da 2 yıl üzerinden yapılmasıydı. Çünkü Real Madrid'de yedeğe düşmeye başlayan Pepe, bu durumu kabullenmeyip devamlı ve uzun süreli oynamak istediği için 10 yıl formasını giydiği dünya devinin kontratı 1 yıl uzatma teklifini bile reddetmiş ve Beşiktaş'ı seçmişti.



MİLLİ MAÇLAR DAHİL TÜM MAÇLARDA 90 DAKİKA OYNADI

Portekizli yıldızın oynama hırsının en büyük göstergesi şu ana kadar Beşiktaş'ın lig, Avrupa ve Süper Kupa'daki tüm maçlarında 90 dakika forma giymesiyle tescillenen bir durum. Teknik direktör Şenol Güneş'in de gelir gelmez savunmanın liderliğini teslim ettiği Pepe, Beşiktaş kariyerine Atiker Konyaspor ile oynanan Süper Kupa maçı ile başladı ve formayı bir daha hiç çıkarmadı. Şu ana kadar 11 lig, 4 Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa maçı olmak üzere 16 maçın tamamında 90 dakika oynayan tecrübeli stoper toplam 1440 dakika sahada kaldı. Portekiz Milli Takımı'nın da 10 yıldır değişmeyen ismi olan yıldız stoper Beşiktaş'a geldikten sonra çıktığı 4 milli maçta da 90 dakika sahada kaldı ve 360 dakika süre aldı.



HIRÇIN DEĞİL HIRSLI

Real Madrid'de oynadığı yıllarda özellikle Barcelona maçlarındaki hırçınlığı ve Getafe maçındaki hareketlerinden sonra aldığı 10 maçlık cezadan dolayı, futbol camiasının kuşku ile baktığı Pepe, beklendiğinin aksine saha içinde hiç te olumsuz davranışlarda bulunmayan bir isim.

İlk maçtan itibaren saha içinde gizli liderliği eline alan ve rakip futbolcularla hiç uğraşmadan takım için oynayan bir stoper görüntüsü çizen Pepe ilk 9 haftada kart bile görmedi. Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında arka arkaya sarı kart gören oyuncu 11 lig maçını 2 sarı kartla tamamladı.11 haftada 27 sarı 5 kırmızı kart gören takımın geneline bakıldığında Pepe gibi bir oyuncunun 2 sarı kartının olması da Portekizli stoper için artı bir durum olarak göze çarpıyor. Pepe'nin Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 1 sarı bulunmakta.



BEŞİKTAŞ'IN TANITIMI İÇİN ADI YETİYOR

Pepe'nin Beşiktaş'ta oynaması son yıllarda yükselişe geçen Beşiktaş'ın dünyada da popülaritesini artıran bir durum. Başkan Fikret Orman bile İzmir'de yaptığı bir ziyarette Pepe'nin Türkiye'de oynamasının turistleri etkilediğini dile getirmiş ve ''Pepe de Türkiye'de oynuyor. Turistler, 'Pepe gibi bir dünya starı kendini güvende hissederek Türkiye'de oynuyor. Ben de bu ülkeye gideyim' şeklinde düşünüyor" diye konuşmuştu.

Beşiktaş'ın Çin seyahatinde bile adı en çok sorulan futbolcu yine Pepe olmuştu. Siyah-beyazlı kafileye büyük ilgi gösteren Çinliler özellikle Pepe'nin gelip gelmediğini sürekli sorarak Portekizli oyuncunun şöhretini gözler önüne sermişti.