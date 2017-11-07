Orman'dan egelilere ziyaret

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Göztepe karşılaşması için geldiği İzmir'de Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'la derneğe gelen Orman'a sürpriz doğum günü partisi hazırlandı. Dernek Başkanı Mahir Kaplan, Kurucu Başkan Kadir Alkışel ve dernek yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette pastasını kesen Orman'a özel olarak hazırlanan Beşiktaş armalı resim hediye edildi.