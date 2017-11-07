 Kartal’ın zirve planı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Kartal’ın zirve planı

    Kartal’ın zirve planı

    Göztepe maçını kazanan şimdi iki kulvarda liderlik peşinde

    Üç gün izinli perşembe günü çift idmanla çalışmalara başlayacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansını Süper Lig'e de yansıtmak isteyen siyah-beyazlıların Göztepe galibiyetiyle belirlediği yol haritası şöyle:

    1- Milli arada psikolojik ve zihinsel olarak toparlanmak. Gökhan Gönül gibi sıkıntı yaşayanların tedavi sürecini tamamlamak.

    2- 17 Kasım'da Akhisar ile 25 Kasım'da deplasmandaki Malatya maçlarını kazanarak seriye devam etmek ve 2 Aralık'taki G.Saray ile oynanacak maça, rakiplerin puan kaybetme olasılığını da göze alarak liderlik hedefiyle çıkmak.

    3- Porto'yu İstanbul'da 21 Kasım'daki maçta yenerek veya berabere kalıp gruptan lider çıkmayı garantilemek.

    SABAH
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
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