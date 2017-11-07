Kartal’ın zirve planı
Göztepe maçını kazanan Beşiktaş şimdi iki kulvarda liderlik peşinde
1- Milli arada psikolojik ve zihinsel olarak toparlanmak. Gökhan Gönül gibi sıkıntı yaşayanların tedavi sürecini tamamlamak.
2- 17 Kasım'da Akhisar ile 25 Kasım'da deplasmandaki Malatya maçlarını kazanarak seriye devam etmek ve 2 Aralık'taki G.Saray ile oynanacak maça, rakiplerin puan kaybetme olasılığını da göze alarak liderlik hedefiyle çıkmak.
3- Porto'yu İstanbul'da 21 Kasım'daki maçta yenerek veya berabere kalıp gruptan lider çıkmayı garantilemek.
SABAH
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:32
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
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