Kartal'ı uçuruyor

CENK Tosun, siyah-beyazlı takımda form grafiğini her gün yükseltmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig'de Göztepe ile oynanan karşılaşmada attığı golle Beşiktaş kariyerinde 60. kez rakip fileleri havalandırdı. Ligde takımına 38 gol kazandıran Cenk Tosun, Avrupa kupalarında 11 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu, Türkiye Kupası'nda 10 ve Süper Kupa'da 1 gole imza attı.



YEDEKLİĞİ SORUN ETMEDİ

BEŞİKTAŞ'taki ilk sezonunda Demba Ba'nın arkasında kalan ve 2015-16 sezonunda da Mario Gomez'in alternatifi olarak şans bulabilen 26 yaşındaki oyuncu, son 2 sezonda ise takımının önemli parçalarından biri oldu. 2015-16'da ligde 20 gol atarak kariyerinin en etkili performanslarından birine imza atan Cenk, Avrupa kupalarında da 4 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu bu sezon da siyah-beyazlı takımın oynadığı 16 resmi karşılaşmada şimdiden 10 gole ulaştı.