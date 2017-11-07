 Güneş’ten 4 isme teşekkür – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Güneş’ten 4 isme teşekkür

    Güneş’ten 4 isme teşekkür
    TEKNİK direktör Şenol Güneş, son maçta sakatlıklarına rağmen forma giyen 4 isme İstanbul'a dönüş yolunda özel teşekkür etti. Monaco karşısında sakatlık yaşayan Atiba, Tolgay Arslan, Dusco Tosic ve Gökhan Gönül'ün tedavileri tamamlanmadan sahaya çıkması usta hocayı çok memnun etti.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:08
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