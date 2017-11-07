Güneş’ten 4 isme teşekkür

TEKNİK direktör Şenol Güneş, son maçta sakatlıklarına rağmen forma giyen 4 isme İstanbul'a dönüş yolunda özel teşekkür etti. Monaco karşısında sakatlık yaşayan Atiba, Tolgay Arslan, Dusco Tosic ve Gökhan Gönül'ün tedavileri tamamlanmadan sahaya çıkması usta hocayı çok memnun etti.