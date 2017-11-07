 Divan Kurulu 18 Kasım’da – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Divan Kurulu 18 Kasım’da

    Divan Kurulu 18 Kasım’da
    KULÜBÜN 2017 yılı 4. olağan divan kurulu toplantısı, 18 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Resmi internet sitesinden yayınlanan duyuruda, 2017 yılı 4. olağan divan kurulu toplantısının, 18 Kasım Cumartesi günü yapılacağı bildirildi. Hilton Convention Center'daki divan kurulunun, saat 10.30'da başlayacağı kaydedildi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:06
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