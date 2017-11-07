Beşiktaş'tan milli arada hazırlık maçı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, 11 Kasım Cumartesi günü Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile bir hazırlık maçı oynayacak. İki takım arasındaki karşılaşma saat 15.00'te Vodafone Park'ta yapılacak. Mücadelenin biletleri ise yarın saat 11.00'dan itibaren satışa sunulacak.