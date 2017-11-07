 Beşiktaş'tan milli arada hazırlık maçı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Beşiktaş'tan milli arada hazırlık maçı

    Beşiktaş'tan milli arada hazırlık maçı

    Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı hazırlık karşılaşması oynayarak değerlendirecek.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, 11 Kasım Cumartesi günü Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile bir hazırlık maçı oynayacak. İki takım arasındaki karşılaşma saat 15.00'te Vodafone Park'ta yapılacak. Mücadelenin biletleri ise yarın saat 11.00'dan itibaren satışa sunulacak.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:47
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