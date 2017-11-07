Beşiktaş'tan milli arada hazırlık maçı
Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı hazırlık karşılaşması oynayarak değerlendirecek.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, 11 Kasım Cumartesi günü Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile bir hazırlık maçı oynayacak. İki takım arasındaki karşılaşma saat 15.00'te Vodafone Park'ta yapılacak. Mücadelenin biletleri ise yarın saat 11.00'dan itibaren satışa sunulacak.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:47
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 116
Yorum
FB Aykut FB çok büyük zarar verdi istifa edeceğini belli etti ve döndü ilk mağlubiyette bu sefer tüm FB liler onu istifaya davet edecek. yazık
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Kocaman'ın sözleşmesinde ilginç madde
Toplam 16
Yorum
cevat canbaz aziz başkan diyor ki kimse istifa edemez ben kovarım peki kulüp ne olacak bu kadar taraftar ne olacak stat sadece kombine alanlara kalacak
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 23
Yorum
ser yok kardeş daha genç adamlara yönelmeli bjk artık. kadro yeterince yaşlı. 25 i geçmeyecek
Beşiktaş'tan milli arada hazırlık maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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