Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmelerden sonra ortalık bir anda toz duman oldu. Sarı-lacivertliler Osmanlıspor'la son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı ve liderle olan puan farkı iyice açıldı. Bu sonucun ardından Aykut Kocaman ayrılık sinyali verirken bu gelişme istifayla sonuçlanmadı.
KADRO DIŞI KALDI
Fenerbahçe'de yaşanan puan kayıpları ve kötü gidişatın ilk faturası Mehmet Topal'a kesildi. Mehmet Topal kadro dışı kalırken tecrübeli oyuncuyla ilgili transfer dedikoduları yayılmaya başladı.
2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Daha önce Fenerbaçe forması giyen Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Lens'i kadrosuna katan Beşiktaş'ın sarı-lacivertli takımla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mehmet Topal için de devrede olduğu iddia edildi. Peki bu iddiaların gerçeklik payı olabilir mi?
BEŞİKTAŞ'IN BÖYLE BİR İHTİYACI YOK
Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla tarih yazan ve ligde yeniden zirve yürüyüşüne başlayan Beşiktaş'ta Mehmet Topal'a ihtayaç olduğunu ve transferine kaynak ayrılacağını düşünmek akla yatan bir düşünce gibi durmuyor. Atiba Hutchinson, Gary Medel ve Necip Uysal'ı kadrosunda bulunduran Beşiktaş'ın Mehmet Topal'a bonservis ücreti ödeyerek transfer yapması söz konusu değil.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:49
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
Mr.Tufan Oynamayan futbolcular mı puan kayıplarından sorumluymuş?
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
ruhi mücerret lig sonuncusuna karşı iki ön libero oynayıp, suçu hakemlere atmak bir fener klasiği bravo cesur yürek aykut .:))))
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Tudor'dan Arda'ya veto
Toplam 2
Yorum
gökhan arda galatasarayda oynayamaz ama fenerde oynayabilir kadro müsait arda icin
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