Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz

KADRO DIŞI KALDI

Fenerbahçe'de yaşanan puan kayıpları ve kötü gidişatın ilk faturası Mehmet Topal'a kesildi. Mehmet Topal kadro dışı kalırken tecrübeli oyuncuyla ilgili transfer dedikoduları yayılmaya başladı.

2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Daha önce Fenerbaçe forması giyen Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Lens'i kadrosuna katan Beşiktaş'ın sarı-lacivertli takımla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mehmet Topal için de devrede olduğu iddia edildi. Peki bu iddiaların gerçeklik payı olabilir mi?

BEŞİKTAŞ'IN BÖYLE BİR İHTİYACI YOK

Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla tarih yazan ve ligde yeniden zirve yürüyüşüne başlayan Beşiktaş'ta Mehmet Topal'a ihtayaç olduğunu ve transferine kaynak ayrılacağını düşünmek akla yatan bir düşünce gibi durmuyor. Atiba Hutchinson, Gary Medel ve Necip Uysal'ı kadrosunda bulunduran Beşiktaş'ın Mehmet Topal'a bonservis ücreti ödeyerek transfer yapması söz konusu değil.

