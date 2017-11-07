Ben bu işi biliyorum
Babel, solda daha verimli olduğunu ve çaprazdan şut atmayı sevdiğini söyleyip “Ceza sahasına yakın yerde birebir yakalarsam mutlaka içeri girip vururum” dedi. Benzer golleri daha önce de atan Hollandalı yıldız, bu işin ustası olduğunu gösterdi
Deplasmanları seviyor
Tecrübeli futbolcu, Göztepe karşılaşması için ise "İyi oynadık. İyi konsantre olduk. Gençlerbirliği maçında yaptığımız hataların benzerlerini yapmamak için sahaya çıktık. İstediğimizi aldık" yorumunu yaptı. Babel, son maçtaki istatistikleriyle de göz durdurdu. Siyah-beyazlı yıldız, 6 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı, 1 asist yaptı ve yüzde 82.4 başarılı pas oranı yakaladı. Ayrıca Babel, bu sezon ligde attığı 4 golü de deplasmandaki karşılaşmalarda kaydetti.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:51
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
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