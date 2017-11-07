Ben bu işi biliyorum

Babel, solda daha verimli olduğunu ve çaprazdan şut atmayı sevdiğini söyleyip “Ceza sahasına yakın yerde birebir yakalarsam mutlaka içeri girip vururum” dedi. Benzer golleri daha önce de atan Hollandalı yıldız, bu işin ustası olduğunu gösterdi

GÖZTEPE deplasmanında Beşiktaş'ın 2. golünü kaydeden Ryan Babel, pozisyon anını ve düşüncelerini anlattı. Benzer şekilde golleri daha önce de pek çok kez atan Hollandalı oyuncu, "Bu benim özelliklerimden birisi. Ceza sahasına yakın bir yerde birebir yakaladığımda mutlaka içeri girip şut atmaya çalışırım. Rakip de bana bu alanı bıraktı. Ben de golümü attım" dedi. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol kanatta oynadığında daha verimli olduğunu dile getiren 31 yaşındaki yıldız, içeri doğru girip kaleyi çaprazdan gören noktalardan şut atmayı sevdiğini sözlerine ekledi.



Deplasmanları seviyor

Tecrübeli futbolcu, Göztepe karşılaşması için ise "İyi oynadık. İyi konsantre olduk. Gençlerbirliği maçında yaptığımız hataların benzerlerini yapmamak için sahaya çıktık. İstediğimizi aldık" yorumunu yaptı. Babel, son maçtaki istatistikleriyle de göz durdurdu. Siyah-beyazlı yıldız, 6 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı, 1 asist yaptı ve yüzde 82.4 başarılı pas oranı yakaladı. Ayrıca Babel, bu sezon ligde attığı 4 golü de deplasmandaki karşılaşmalarda kaydetti.