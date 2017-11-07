 Babel'den yayıncı kuruluşa tepki – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Babel'den yayıncı kuruluşa tepki

    Babel'den yayıncı kuruluşa tepki

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı , twitter hesabından yaptığı açıklamayla yayıncı kuruluş BeINSports'a tepki gösterdi.

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı , twitter hesabından yaptığı açıklamayla maç görüntülerini yayınlamasına izin vermeyen yayıncı kuruluş BeINSports'a tepki gösterdi…

    Maçlardan önce kendi el kamerasıyla videolar çekip kurgulayarak bunu hobi haline getiren ve takipçileriyle paylaşan Babel, BeINsports izin vermediği için maç görüntülerini yayınlayamadığını söyledi. Yaşadığı bu durumu takipçileriyle paylaşan Babel, "BeINsports izin vermediği için maç videolarını yayınlayamıyorum, onlar da benim videolarımı yayınlamasın." diyerek tepki gösterdi.

    Babel ayrıca Youtube'da yayınladığı görüntüleri kullanan BeINsports'tan telif hakkı talep edeceğini söyledi.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:08
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