Babel'den yayıncı kuruluşa tepki
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, twitter hesabından yaptığı açıklamayla yayıncı kuruluş BeINSports'a tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, twitter hesabından yaptığı açıklamayla maç görüntülerini yayınlamasına izin vermeyen yayıncı kuruluş BeINSports'a tepki gösterdi…
Maçlardan önce kendi el kamerasıyla videolar çekip kurgulayarak bunu hobi haline getiren ve takipçileriyle paylaşan Babel, BeINsports izin vermediği için maç görüntülerini yayınlayamadığını söyledi. Yaşadığı bu durumu takipçileriyle paylaşan Babel, "BeINsports izin vermediği için maç videolarını yayınlayamıyorum, onlar da benim videolarımı yayınlamasın." diyerek tepki gösterdi.
Babel ayrıca Youtube'da yayınladığı görüntüleri kullanan BeINsports'tan telif hakkı talep edeceğini söyledi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:08
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Derbiyi bırak yıldızlara bak
Toplam 14
Yorum
Sabır Lüfen futbolcuların çoğu yeni bir ülke, kültür ve takıma geldi. mutlaka inişler olacaktır. bu takım bir de uyumu tam sağlarsa işte o zaman görün
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"Aykut Kocaman yarın idmanda!"
Toplam 11
Yorum
fb azız sen bıttın bızım gozumuzde bıttın yalanlarından bıktık insallah alı koc baskanımız olacak
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Neustadter: Havlu atmayacağız
Toplam 7
Yorum
fb sen once adam gıbı bır defans yapta sonra konus kız gıbı oynuyorsun yaptıgın hatalar sonumuza hazırlıyor asıl kadro dısı sen olmlısın
Babel'den yayıncı kuruluşa tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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