34 maçta 34 gol atsam Real Madrid'de oynarım

Ben robot değilim. Bazen ben gol atacağım, bazen arkadaşlarım. Negredo benim için ‘Cenk oynamayı hak ediyor’ dedi. Adamın egosu SIFIR!

SİYAH-beyazlıların 26 yaşındaki skorer golcüsü Cenk Tosun, kendisine hiçbir zaman gol sayısı yönünde hedef koymadığını belirtirken, bazı gerçeklerin de altını şöyle çizdi. Kendisi için "Ben robot değilim" benzetmesini yapan Cenk, "34 maçta, 34 gol atsam; burada oynamam Real Madrid'de oynarım. Bazen ben atacağım, kötü olduğumda arkadaşlarım atacak. Negredo atacak, Talisca atacak... Şampiyonluklar böyle geliyor. İyi gidiyorum, özgüvenim var. Benim kötü olduğum zamanlarda da inşallah diğer arkadaşlarım goller atıp takımı sırtlayacak" dedi.



Milli yıldız, İspanyol forvet Negredo için de şu yorumu yaptı: "Çok büyük işler başarmış bir adam. Egosu sıfır olan bir adam. Bir röportajında 'Cenk oynamayı hak ediyor' dedi. Negredo da hak ediyor ama hocanın bileceği iş. Oynamıyorum diye trip atayım diyen bir insan değil. Çalışmasına devam ediyor, takdir ediyorum."