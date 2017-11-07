34 maçta 34 gol atsam Real Madrid'de oynarım
Ben robot değilim. Bazen ben gol atacağım, bazen arkadaşlarım. Negredo benim için ‘Cenk oynamayı hak ediyor’ dedi. Adamın egosu SIFIR!
Milli yıldız, İspanyol forvet Negredo için de şu yorumu yaptı: "Çok büyük işler başarmış bir adam. Egosu sıfır olan bir adam. Bir röportajında 'Cenk oynamayı hak ediyor' dedi. Negredo da hak ediyor ama hocanın bileceği iş. Oynamıyorum diye trip atayım diyen bir insan değil. Çalışmasına devam ediyor, takdir ediyorum."
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:58
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
34 maçta 34 gol atsam Real Madrid'de oynarım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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