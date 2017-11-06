“Benim yerime biri lazım aslında. Bizden memnun olmayanlar da var. Kötü gittiği zaman ayakta kalmasını bilmek lazım...”

BEŞİKTAş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zor bir deplasmandan kayıpsız dönmelerinin kendileri için esktra bir kazanç olduğunu dile getirdi. G.Saray ve Başakşehir'in galip geldiği haftada alınan 3 puanının önemine dikkat çeken Güneş, "Zemin kötüydü, erken bir golle öne geçtik. Hak ettiğimiz bir maçtı" dedi. Şampiyonluk yarışı için topladıkları 21 punanı az bulduğunu kaydeden Güneş, "Ancak lig, Şampiyonlar Ligi, değişiklikler, sakatlıklar ve haksızlıklar... Bunlar oyunun içinde olan şeyler. Daha fazla puanımız olmalıydı. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



BEN DE SİZİ SEVİYORUM

YARDIMCI antrenör haberlerine tepki gösteren Güneş, şöyle konuştu: "Tamer hoca bizden ayrılınca üzüldük. Ama yanıma illaki birilerini sokmaya çalışıyorlar. Birilerine yardımcı lazımsa, alırım. Bana onu söylesinler. Benim yerime biri lazım aslında. Yarın yazın, 'hocanın yerine biri lazım' diye..." Güneş, gazetecilerin, 'gitmeyin, sizi seviyoruz' sözlerine üzerine ise, "Ben de sizi seviyorum. Bizden memnun olmayanlar var. İşler kötü gittiği zaman ayakta kalmalı.