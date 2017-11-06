Arsenal’den 10 milyon euro!

Bir süredir Oğuzhan için nabız yoklayan Arsenal'in devre arasında Oğuzhan için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı ifade edildi. Dün akşam yedek oturan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Arsenal'in 10 milyon Euro bonservis bedeli önereceği öğrenildi. Öte yandan siyah- beyazlı ekibin de başarılı futbolcuya yeni sözleşme önermeye hazırlandığı ve ücretine zam yapılacağı iddia edildi.