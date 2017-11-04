 UEFA’dan Güneş’e büyük onur – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    UEFA’dan Güneş’e büyük onur

    UEFA’dan Güneş’e büyük onur
    UEFA, dün yaptığı bir paylaşımla Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i onurlandırdı. Twitter'dan usta hoca, Manchester City'nin hocası Pep Guardiola ve Real Madrid'i çalıştıran Zidane'ın fotoğraflarını paylaşan UEFA, eğitim alan teknik direktör adaylarını kast ederek "Bugünün en iyi antrenörleri, yarının en iyi antrenörleri" notunu ekledi ve "Kursta sizi aramızda görmekten mutlu olduk" ifadeleri kullanıldı.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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