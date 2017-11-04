Korkuyorlar!
Hollandalı yıldız, “Rakip takımlar buraya gelmek zorunda olduklarında, Vodafone Park’ın atmosferinden dolayı çekincelerini biliyoruz” dedi
Beşiktaş taraftarının, rakipler üzerinde etki yaptığını belirten Babel, Devler Ligi'nde üst turda Liverpool'u istediğini ifade etti
BEŞİKTAŞ'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Amerika'nın en önemli yayın organlarından biri olan CNN'in canlı yayınına katıldı ve siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı başarıyı anlattı. Devler Ligi'nde gelen başarının sürpriz olmadığını belirten Babel "Birçok iyi oyuncuya sahibiz. Tecrübenin ve uluslararası seviyeyi anlayan yerel oyuncuların karışımı ile iyi bir takım oluşturduk. Herkesi çok iyi bir şekilde koordine edebilen tecrübeli bir teknik direktöre sahibiz. Biz oyuncular da çok iyi bir işbirliği içindeyiz. Belki de şu ana kadarki başarımızın arkasındaki anahtar bu olabilir" diye konuştu.
TARAFTARIMIZ MÜTHİŞ
BEŞİKTAŞ taraftarına övgüler yağdıran Hollandalı yıldız, Vodafone Park'ta ki atmosferin rakip takımlar üzerinde baskı yarattığını söyledi. Babel "Rakip takımlar buraya gelmek zorunda olduklarında, gözlerinden korktuklarını fark ediyoruz. Liverpool formasıyla burada ilk kez oynamak için geldiğim zamanı da hala hatırlıyorum. Asla unutamayacağım bir andı çünkü taraflar çok muhteşem bir atmosfer yaratmıştı. Deplasman takımı üzerinde bir etki yarattıkları gerçek. Bu durumun farkındayız ve bundan yararlanmaya çalışıyoruz" dedi.
ÖZEL BİR MAÇ OLACAK
ŞAMPİYONLAR Ligi'nde son 16'ya kalmaları durumunda Liverpool ile eşleşmek isteDİğini belirten Ryan Babel "Liverpool ile eşleşirsek, çok özel olur, ama başka bir takımdan farklı olmaz. Bizim amacımız üst tura çıkmak, yine hedefimiz aynı olur, ama benim için kesinlikle özel bir maç olur" şeklinde konuştu.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:55
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Korkuyorlar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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