Korkuyorlar!

Beşiktaş taraftarının, rakipler üzerinde etki yaptığını belirten Babel, Devler Ligi'nde üst turda Liverpool'u istediğini ifade etti



BEŞİKTAŞ'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Amerika'nın en önemli yayın organlarından biri olan CNN'in canlı yayınına katıldı ve siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı başarıyı anlattı. Devler Ligi'nde gelen başarının sürpriz olmadığını belirten Babel "Birçok iyi oyuncuya sahibiz. Tecrübenin ve uluslararası seviyeyi anlayan yerel oyuncuların karışımı ile iyi bir takım oluşturduk. Herkesi çok iyi bir şekilde koordine edebilen tecrübeli bir teknik direktöre sahibiz. Biz oyuncular da çok iyi bir işbirliği içindeyiz. Belki de şu ana kadarki başarımızın arkasındaki anahtar bu olabilir" diye konuştu.



TARAFTARIMIZ MÜTHİŞ

BEŞİKTAŞ taraftarına övgüler yağdıran Hollandalı yıldız, Vodafone Park'ta ki atmosferin rakip takımlar üzerinde baskı yarattığını söyledi. Babel "Rakip takımlar buraya gelmek zorunda olduklarında, gözlerinden korktuklarını fark ediyoruz. Liverpool formasıyla burada ilk kez oynamak için geldiğim zamanı da hala hatırlıyorum. Asla unutamayacağım bir andı çünkü taraflar çok muhteşem bir atmosfer yaratmıştı. Deplasman takımı üzerinde bir etki yarattıkları gerçek. Bu durumun farkındayız ve bundan yararlanmaya çalışıyoruz" dedi.



ÖZEL BİR MAÇ OLACAK

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde son 16'ya kalmaları durumunda Liverpool ile eşleşmek isteDİğini belirten Ryan Babel "Liverpool ile eşleşirsek, çok özel olur, ama başka bir takımdan farklı olmaz. Bizim amacımız üst tura çıkmak, yine hedefimiz aynı olur, ama benim için kesinlikle özel bir maç olur" şeklinde konuştu.

