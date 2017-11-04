Beşiktaş'ın yıldızları çok kaliteli
Kaleci Beto; Negredo, Medel, Pepe ve Q7'yi övdü
'Pepe en iyisi, Quaresma çok özel'
BETO, Portekiz Milli Takımı'nda birlikte ter döktüğü Pepe ve Quaresma'nın çok yakın arkadaşları olduğunu vurgulayarak, "Pepe benim gözümde her ne olursa olsun, ne kadar zaman geçerse geçsin, dünyadaki en iyi defans oyuncularından biri. Quaresma ise futboluyla olsun, futbola kattıklarıyla olsun, asistlerle, sahadaki varlığıyla gerçekten çok önde gelen bir oyuncu. Sadece Beşiktaş taraftarı için değil, dünyada futbolu seven herkes için çok özel bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:35
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Beşiktaş'ın yıldızları çok kaliteli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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