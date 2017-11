Beşiktaş'ın yıldızları çok kaliteli

Kaleci Beto; Negredo, Medel, Pepe ve Q7'yi övdü

ŞAMPİYON Beşiktaş'la yarın karşılaşacak Göztepe'de geri sayıma geçilirken tecrübeli kaleci Beto, Kara Kartal'ın yıldızlarına övgüler yağdırdı. Beşiktaş'ta sadece 1 gol atabilen İspanyol golcü Negredo'nun uyum sürecini atlattığını belirten Portekizli file bekçisi, "Çok yakın arkadaşım, Sevilla'da beraber oynadık. Her oyuncunun belli süreçleri oluyor. Negredo Türkiye'de alışma sürecindeydi, istenilen performansları sergileyememiş olabilir ama çok yüksek seviyede bir futbolcu. O yüzden çok iyi işler yapacağına inanıyorum" dedi. Medel'in de çok farklı hırsa sahip olduğunu aktaran Beto, "Medel kazanmak isteyen, kanının son damlasına kadar savaşan çok hırslı bir futbolcu. Çok özel karakterde, Latin Amerikalı bir oyuncu" diye konuştu.



'Pepe en iyisi, Quaresma çok özel'

BETO, Portekiz Milli Takımı'nda birlikte ter döktüğü Pepe ve Quaresma'nın çok yakın arkadaşları olduğunu vurgulayarak, "Pepe benim gözümde her ne olursa olsun, ne kadar zaman geçerse geçsin, dünyadaki en iyi defans oyuncularından biri. Quaresma ise futboluyla olsun, futbola kattıklarıyla olsun, asistlerle, sahadaki varlığıyla gerçekten çok önde gelen bir oyuncu. Sadece Beşiktaş taraftarı için değil, dünyada futbolu seven herkes için çok özel bir oyuncu" ifadelerini kullandı.