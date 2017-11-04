 Babel çağırıldı, Lens çağırılmadı! – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Babel çağırıldı, Lens çağırılmadı!

    Babel çağırıldı, Lens çağırılmadı!
    HOLLANDA Milli Takımı, İskoçya ve Romanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıkladı. Beşiktaş'tan sadece Ryan Babel davet alırken, siyah-beyazlıların diğer Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens ise kadroya çağırılmadı.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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