Babel çağırıldı, Lens çağırılmadı!

HOLLANDA Milli Takımı, İskoçya ve Romanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıkladı. Beşiktaş'tan sadece Ryan Babel davet alırken, siyah-beyazlıların diğer Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens ise kadroya çağırılmadı.