Arkadaş değiş kardeşiz!
Kara Kartal’ın gol makinesi Cenk Tosun, “Burada arkadaşlık değil kardeşlik var; bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğimiz bu” ifadesini kullandı
ÜÇ FORVET ADAYIM VAR
EN beğendiği forvet oyuncusunun sorulması üzerine milli futbolcu, "Bir kişiyi söylemek zor ama en beğendiklerim Luis Suarez, Robert Lewandowski ve Edinson Cavani." ifadesini kullandı. Beşiktaş formasıyla Avrupa'nın bir numaralı kupasında toplamda 5 gole ulaşarak siyah-beyazlı kulübün bu kulvardaki en golcü ismi olan Cenk Tosun, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez fileleri havalandırdı.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:57
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
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