Arkadaş değiş kardeşiz!

Kara Kartal’ın gol makinesi Cenk Tosun, “Burada arkadaşlık değil kardeşlik var; bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğimiz bu” ifadesini kullandı

BEŞİKTAŞ'ın skorer forveti Cenk Tosun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Facebook sayfasındaki soruları cevapladı. Şampiyonlar Ligi'nin Facebook sayfasında taraftarların sorularına yanıt veren Cenk, Beşiktaş'ta oynamanın en iyi yanıyla ilgili "Burada arkadaşlık değil kardeşlik var. Bir kulüpten çok bir ailedeymişsin gibi hissediyorsun. Beşiktaş'ı başka takımlardan ayıran şey bu" değerlendirmesinde bulundu. Cenk Tosun, "Seni futbol oynamaya teşvik eden ve küçükken idolün kimdi?" sorusunu "Babam ve Gabriel Batistuta" diye yanıtladı.



ÜÇ FORVET ADAYIM VAR

EN beğendiği forvet oyuncusunun sorulması üzerine milli futbolcu, "Bir kişiyi söylemek zor ama en beğendiklerim Luis Suarez, Robert Lewandowski ve Edinson Cavani." ifadesini kullandı. Beşiktaş formasıyla Avrupa'nın bir numaralı kupasında toplamda 5 gole ulaşarak siyah-beyazlı kulübün bu kulvardaki en golcü ismi olan Cenk Tosun, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez fileleri havalandırdı.