Verin Talisca'yı alın Cenk'i
Maniche: Benfica’nın aklı varsa, Talisca’nın üzerine 10 milyon euro farkla Cenk Tosun’u hemen alır, mükemmel bir iş yapmış olurlar
YENİ SHEARER OLUR
ÖTE yandan Newcastle'ın yerel gazetesi Shield Gazzette, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Cenk Tosun'u 20 milyon euro'ya satmayacağı sözlerini manşet yaptı. Haber için yapılan değerlendirmelerde ise siyahbeyazlı takımın taraftarları da, "Bizim yeni Alan Shearer'ımız olur" iddiasında bulundular. Cenk'in transfer edilmesi için de rakamın yükseltilmesini yönetime tavsiye ettiler.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:19
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
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