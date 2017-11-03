Verin Talisca'yı alın Cenk'i

Maniche: Benfica’nın aklı varsa, Talisca’nın üzerine 10 milyon euro farkla Cenk Tosun’u hemen alır, mükemmel bir iş yapmış olurlar

PORTEKİZ'den Sport TV'de, önceki akşam Şampiyonlar Ligi maçlarının değerlendirildiği programda Benfica yönetimine ilginç bir öneri geldi. Portekiz futbolunun eski yıldızlarından Maniche, "Talisca, Beşiktaş'ta yedek kalmaya başladı. Beşiktaş kulübü onu bonservisiyle almak istiyor. Eğer Benfica'nın biraz aklı varsa, Cenk Tosun için bir takas teklifi yapar. Talisca üzerine 8-10 milyon euro'luk bir farkla Cenk'i alabilirlerse, mükemmel iş yaparlar. Çünkü bir sonraki satıştan neler kazanabileceğini hayal bile edemiyorum" yorumu yaptı.



YENİ SHEARER OLUR

ÖTE yandan Newcastle'ın yerel gazetesi Shield Gazzette, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Cenk Tosun'u 20 milyon euro'ya satmayacağı sözlerini manşet yaptı. Haber için yapılan değerlendirmelerde ise siyahbeyazlı takımın taraftarları da, "Bizim yeni Alan Shearer'ımız olur" iddiasında bulundular. Cenk'in transfer edilmesi için de rakamın yükseltilmesini yönetime tavsiye ettiler.