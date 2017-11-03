 Quaresma'nın kulağı çekilecek! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    'nın kulağı çekilecek!

    Quaresma'nın kulağı çekilecek!

    , Monaco ile oynanan maçta bireysel oynayan, gol kaçıran ve rakip oyunculara gereksiz sertliklerde bulunan ’yı uyaracak.

    Beşiktaş'ın Monaco ile oynadığı maçta bencil oynadığı için taraftarların bile tepki gösterdiği 'ya Teknik Direktör 'in de çok kızdığı öğrenildi. Maçta bireysel oynayan, laubali bir şekilde golleri kaçıran ve rakibe gereksiz sertliklerde bulunan Quaresma için, "Bu maç mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşma olsaydı kaybettiğimiz 2 puanı daha çok arardık" dediği öğrenildi. Güneş'in Portekizli starla en kısa zamanda görüşme yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını isteyeceği ortaya çıktı.

    Takvim
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:43
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