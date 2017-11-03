Quaresma'nın kulağı çekilecek!
Şenol Güneş, Monaco ile oynanan maçta bireysel oynayan, gol kaçıran ve rakip oyunculara gereksiz sertliklerde bulunan Quaresma’yı uyaracak.
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- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:43
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR Onlar bir maçta çekiyorlar bizler tüm sezonu bu hakemlerle bitiriyoruz , sonuç kaos.
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Caner'e Tahkim de acımadı
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ senden bize sıra gelmiyor ki ver buzu da koyalım sürekli sende...
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Edin Visca'dan 90+3'te altın gol
Toplam 17
Yorum
Sercan yazıklar olsun başaksehirede Abdullah avcıya da sakat diyerek oynatmadığı adamları ligde oynatıyorlar.
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