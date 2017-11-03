Oğuzhan için geldiler Tolgay’ı beğendiler

Monaco maçında Oğuzhan’ı izlemeye gelen İngiliz kulüplerinin temsilcilerinin, Tolgay Aslan’a hayran kaldığı öğrenildi

Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, Şampiyonlar Ligi'nde önceki akşam oynanan Monaco maçında mercek altına alınmıştı... Başta Newcastle United ve Crystal Palace olmak üzere İngiliz kulüplerinin temsilcilerinin Oğuzhan için geldikleri maçta Tolgay Aslan'a hayran kaldıkları öğrenildi. Orta alanda müthiş bir mücadele ortaya koyan yıldız futbolcu için devre arasında teklif gelmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetiminin yapılacak tekliflere yanıtı merakla bekleniyor.