Oğuzhan için geldiler Tolgay’ı beğendiler
Monaco maçında Oğuzhan’ı izlemeye gelen İngiliz kulüplerinin temsilcilerinin, Tolgay Aslan’a hayran kaldığı öğrenildi
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:31
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
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