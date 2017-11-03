Krasic, Caner'in başına dert açtı!
Fenerbahçe'nin 2012-13 sezonunda 7 milyon Euro bonservis bedeliyle tranfer ettiği Milos Krasic, kendisine ev için aracı olan Caner Erkin'in başına dert açtı.
Ev sahibi, kira sözleşmesine rağmen evi tahliye eden Krasic için mahkemeye başvurarak aracı Erkin'den 60 bin dolar tazminat istedi. Mahkeme, Erkin'in beyanı sonrası davanın reddine karar verdi.
Sabah
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:43
-
Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR Onlar bir maçta çekiyorlar bizler tüm sezonu bu hakemlerle bitiriyoruz , sonuç kaos.
-
Caner'e Tahkim de acımadı
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ senden bize sıra gelmiyor ki ver buzu da koyalım sürekli sende...
-
Edin Visca'dan 90+3'te altın gol
Toplam 17
Yorum
Sercan yazıklar olsun başaksehirede Abdullah avcıya da sakat diyerek oynatmadığı adamları ligde oynatıyorlar.
Krasic, Caner'in başına dert açtı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.