 Krasic, Caner'in başına dert açtı! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Krasic, Caner'in başına dert açtı!

    Krasic, Caner'in başına dert açtı!

    Fenerbahçe'nin 2012-13 sezonunda 7 milyon Euro bonservis bedeliyle tranfer ettiği , kendisine ev için aracı olan 'in başına dert açtı.

    2012-13 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Krasic, Türkiye'ye transferi sonrası İstanbul'da bir ev kiralamak istedi. O dönem takım arkadaşı olan 'in yardımıyla Acarkent'te bir ev tutan Krasic, 1 Ağustos 2015'te Adnan E. ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Caner'in aracılığıyla yapılan anlaşma, Krasic tarafından ocak ayında bozuldu.

    Ev sahibi, kira sözleşmesine rağmen evi tahliye eden Krasic için mahkemeye başvurarak aracı Erkin'den 60 bin dolar tazminat istedi. Mahkeme, Erkin'in beyanı sonrası davanın reddine karar verdi.

    Sabah
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:43
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