Kartal, UEFA sıralamasında da uçuyor!
UEFA'nın 2017/18 sezonu organizasyonlarında oynanan maçlara göre düzenlenen kulüp sıralamasında Monaco'yla berabere kalan Beşiktaş yükselişini sürdürdü.
Monaco ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon UEFA kulüpler sıralamasında elde ettiği katsayı puanını 11'e çıkardı.
Beşiktaş bu puanla 7. sıraya yükseldi. Siyah beyazlılar önceki sıralamada 8. sıradaydı. Listede ilk 10 şöyle:
1- Manchester United
2- Manchester City
3- PSG
4- Tottenham
5- Barcelona
6- Liverpool
7- Beşiktaş
8- AS Roma
9- Shakhtar Donetsk
10- Chelsea
UEFA'nın, kulüplerin son 5 yıldaki performansına göre düzenlediği genel sıralamada ise Beşiktaş 32'nci, Galatasaray 48'inci, Fenerbahçe 62'nci Trabzonspor 76'ncı sırada yer alıyor.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:18
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Kupada 5. Tur şovu
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Besiktas'in,, UEFA'dan bilerek elenenlerle ayni sartlarda yarismasi icin , ZTKupasina, Paf takimiyla devam etmesi gerekir.
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Quaresma'nın kulağı çekilecek!
Toplam 5
Yorum
TCelcius Q7 nin değil taliscanın kulağı çekilmeli daha bu sezon 5 kuruşluk top oynamadı kendine piyasa için oynuyor.Şenol hoca oynatmasın negredo oyn
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Yusuf Yazıcı 16 milyon €
Toplam 29
Yorum
uzaylı yorumcu cengiz 11 e giremiyo salih gibi böle böle bi kaç tane daha alırlar sonra türk oyuncu almazlar almanya hariç önce kendini burda ispatlasın :)
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