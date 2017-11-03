Kartal, UEFA sıralamasında da uçuyor!

Monaco ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon UEFA kulüpler sıralamasında elde ettiği katsayı puanını 11'e çıkardı.

Beşiktaş bu puanla 7. sıraya yükseldi. Siyah beyazlılar önceki sıralamada 8. sıradaydı. Listede ilk 10 şöyle:

1- Manchester United

2- Manchester City

3- PSG

4- Tottenham

5- Barcelona

6- Liverpool

7- Beşiktaş

8- AS Roma

9- Shakhtar Donetsk

10- Chelsea

UEFA'nın, kulüplerin son 5 yıldaki performansına göre düzenlediği genel sıralamada ise Beşiktaş 32'nci, Galatasaray 48'inci, Fenerbahçe 62'nci Trabzonspor 76'ncı sırada yer alıyor.



