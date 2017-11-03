 Kartal, UEFA sıralamasında da uçuyor! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Kartal, UEFA sıralamasında da uçuyor!

    Kartal, UEFA sıralamasında da uçuyor!

    UEFA'nın 2017/18 sezonu organizasyonlarında oynanan maçlara göre düzenlenen kulüp sıralamasında Monaco'yla berabere kalan Beşiktaş yükselişini sürdürdü.

    Monaco ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon UEFA kulüpler sıralamasında elde ettiği katsayı puanını 11'e çıkardı.

    Beşiktaş bu puanla 7. sıraya yükseldi. Siyah beyazlılar önceki sıralamada 8. sıradaydı. Listede ilk 10 şöyle:

    1- Manchester United
    2- Manchester City
    3- PSG
    4- Tottenham
    5- Barcelona
    6- Liverpool
    7- Beşiktaş
    8- AS Roma
    9- Shakhtar Donetsk
    10- Chelsea

    UEFA'nın, kulüplerin son 5 yıldaki performansına göre düzenlediği genel sıralamada ise Beşiktaş 32'nci, Galatasaray 48'inci, Fenerbahçe 62'nci Trabzonspor 76'ncı sırada yer alıyor.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:18
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